Татьяна Голикова будет курировать развитие генетических технологий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил новые обязанности между своими заместителями. Отвечающая в правительстве за сферы образования и здравоохранения вице-премьер Татьяна Голикова теперь будет курировать «направление по ускоренному развитию генетических технологий». Это направление имеет собственную федпрограмму, ведущим технологическим партнером которой выступает «Роснефть».

За развитие технологии новых материалов и веществ теперь будет отвечать зампред правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко среди прочего будет курировать вопросы развития искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также новое индустриальное программное обеспечение и новые коммуникационные интернет-технологии.

За Татьяной Голиковой ранее было закреплено курирование и других направлений. Например, чиновница отвечает в правительстве за реализацию госпрограмм Минздрава России – «Развитие здравоохранения» и «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации», а также за программу Минпромторга «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Кроме того, с июля 2021 года Голикова курирует Северо-Западный федеральный округ (социальное развитие входящих в округ регионов, эффективное использование бюджетных средств и другие вопросы).

Развитие генетических технологий, за которое теперь тоже будет отвечать Татьяна Голикова, погружено в профильную федеральную научно-техническую программу, утвержденную в апреле 2019 года бывшим на тот момент премьер-министром Дмитрием Медведевым. Изначально программа должна была действовать до 2027 года, но в марте 2022 года президент Владимир Путин поручил продлить ее до 2030 года.

На реализацию Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий в 2019–2027 годах планировалось направить 127 млрд рублей, из которых 115 млрд – бюджетные средства. Программа предполагает создание центров геномных исследований, развитие технологий генетического редактирования, создание научно-технологических заделов для медицины, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области, а также другие мероприятия. Ведущим технологическим партнером программы является «Роснефть».