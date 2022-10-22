Novartis уволит 400 человек в Ирландии на фоне реструктуризации компании

Novartis уволит 400 человек в ирландском сервисном центре. Компания приступает к масштабной реорганизации по всему миру.

Швейцарская Novartis сократит около 400 рабочих мест на предприятии в Дублине к концу 2024 года, пишет FiercePharma. По словам представителя компании, это «стратегическое решение» станет частью продолжающейся оптимизации деятельности Novartis во всем мире. Производитель еще в апреле объявил о перестройке, а позже сообщил о планах сократить 8 тыс. рабочих мест по всему миру, чтобы сделать компанию «более компактной и простой».

В глобальном сервисном центре Novartis в Дублине работают более 1000 сотрудников. Он предлагает научные и коммерческие услуги, а также административную помощь в сфере IT, управления персоналом и закупок. В кампусе в Дублине также работает группа разработчиков лекарств, в которой состоят более 80 ученых-клиницистов и 20 специалистов по обработке данных и искусственному интеллекту.

Текущие увольнения затронут только операционное подразделение, но не команду по исследованиям и разработкам. Кроме того, сокращения не распространятся на другие производства Novartis в Ирландии. В общей сложности, до сокращения, в трех ирландских офисах Novartis работало около 1500 человек.

За пределами Ирландии Novartis также приступает к глобальному сокращению расходов и реорганизации. В марте компания объявила о сделке по продаже своего производственного предприятия Ringaskiddy, расположенного в исландском Корке, компании CDMO Sterling Pharma Solutions. Предприятие будет выступать в качестве подрядчика и продолжать производить лекарства для Novartis. Обе стороны заявили, что ожидают завершения сделки в четвертом квартале. Сокращения не затронут и родную страну компании, Швейцарию.

Николай Соколов

pharmvestnik