Инструкции амоксициллина и бортезомиба дополнят новым побочным действием

Минздрав рекомендовал актуализировать инструкции препаратов с МНН амоксициллин и бортезомиб. Изменения следует внести в раздел «Побочное действие». Согласно новым данным оба препарата могут вызывать нарушения со стороны нервной системы.

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции к медицинскому применению препаратов, содержащих в качестве действующего вещества амоксициллин и бортезомиб. Такая информация появилась на сайте министерства.

Основанием для требований Минздрава стало сообщение ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Согласно актуальной информации об опыте клинического применения амоксициллин может вызывать воспаление защитной оболочки головного мозга (асептический менингит). Встречается это побочное действие очень редко — может возникать не более чем у одного человека из 10 тыс., сказано в письме ведомства. Минздрав рекомендовал владельцам и производителям препаратов с амоксициллином дополнить раздел «Побочное действие».

Также ведомство заявляет о необходимости унифицировать инструкции противоопухолевого препарата бортезомиб. Согласно письму с рекомендациями раздел «Побочное действие» следует дополнить пунктом «Нарушения со стороны нервной системы». К новым побочным действиям при применении бортезомиба относятся синдром Гийена—Барре и демиелинизирующая полинейропатия. Среди возможных нарушений перечисляются мышечная слабость, снижение чувствительности в конечностях или паралич. Это побочное явление также встречается очень редко — не более чем у одного человека из 10 тыс.

Препарат амоксиллин входит в состав большого количества антибактериальных лекарств, применяющихся по назначению врача.

Вероника Догузова

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