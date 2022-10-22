Якутские ученые запатентовали способ подглазничного обезболивания в стоматологии

Ученые Мединститута Северо-Восточного федерального университета получили евразийский патент на «Способ инфраорбитальной анестезии Ушницкого—Чахова». Разработка обеспечивает условия для повышения безопасности и эффективности обезболивания подглазничного нерва при проведении стоматологических вмешательств.

Способ инфраорбитальной анестезии Ушницкого—Чахова может повысить безопасность и результативность анестезии благодаря точному определению топографии подглазничного отверстия, точки вкола, направления и глубины погружения иглы в область подглазничного отверстия. При этом полностью исключаются сложные анатомо-топографические ориентиры, которые используются при классическом способе инфраорбитальной анестезии. Подобный подход минимизирует травму сосудисто-нервного пучка в области подглазничного отверстия и повышает качество оказываемой стоматологической помощи.

«Клинические исследования эффективности нашего способа анестезии у обследованных проводились на базах стоматологической поликлиники Клиники СВФУ и клиники ООО «Евростом+». Способ анестезии Ушницкого—Чахова внедрен в программу обучения студентов, начиная с третьего курса отделения стоматологии, и слушателей факультета последипломного обучения врачей МИ СВФУ. Наша разработка используется на практических занятиях по дисциплине «Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии», — говорит доцент кафедры терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии и стоматологии детского возраста Александр Чахов.

Авторы инфраорбитальной анестезии Ушницкого—Чахова планируют в будущем разработку других способов местной анестезии в челюстно-лицевой области, которые будут способствовать повышению обезболивающего эффекта и безопасности анестезии.

Ранее профессор Иннокентий Ушницкий и доцент мединститута Александр Чахов запатентовали способ мандибулярной анестезии — он учитывает индивидуальные размеры челюстей стоматологических пациентов и используется для обезболивания нижней челюсти при проведении стоматологических вмешательств.

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