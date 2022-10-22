«Октава ДМ» объявляет старт розничных продаж российских цифровых слуховых аппаратов НОТА®

R&D-центр «Октава Дизайн и Маркетинг» создал на базе завода «Октава» современный производственный участок, где с 2022 года, в рамках возрождения исторической компетенции, выпускает цифровые слуховые аппараты НОТА®. Электроакустический гигант выпускал слуховые аппараты в 80-90-е годы двадцатого века и был самым крупным производителем в Советском Союзе и России, но производство было остановлено из-за сложной экономической ситуации в стране в то время. Производственные мощности завода снова были задействованы в социально значимом проекте после перехода предприятия в прямое управление Госкорпорации Ростех. Сегодня уход западных компаний с рынка слуховых аппаратов поставил перед российским производителем задачу удовлетворить возросшую потребность в реабилитационной медицинской технике.

Центр коррекции слуха и речи «Мелфон» одним из первых среди коммерческих организаций в России начал заниматься слухопротезированием. Компания почти 30 лет предоставляет полный комплекс услуг по диагностике слуха, в том числе для детей от трех месяцев, занимается подбором и настройкой слуховых аппаратов с использованием уникальных запатентованных разработок, изготавливает индивидуальные ушные вкладыши. В штат предприятия входят специалисты высочайшего уровня по подбору, настройке слуховых аппаратов, ремонту, сервисному и постгарантийному обслуживанию. За 30 лет существования центра «Октава ДМ» первый отечественный поставщик, ранее «Мелфон» работал только со слуховыми аппаратами иностранного производства.

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