Минздрав выдал разрешение Центру Гамалеи на исследование вакцины от вируса Ласса

Минздрав России выдал разрешение на проведение первой фазы испытаний комбинированной векторной вакцины «ГамЛассаВак» для профилактики инфекции, вызываемой вирусом Ласса. Соответствующая информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств.
В ходе исследования специалисты изучат безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины у взрослых здоровых добровольцев. В испытаниях примут участие 64 добровольца. Их планируется провести на базе четырех медицинских центров, расположенных в Санкт-Петербурге и Москве: НИИ гриппа им. Смородинцева, Сеченовского университета, НИИ «Эко-безопасность» и Инфекционной клинической больницы № 1 Департамента здравоохранения Москвы.
Предполагается, что первая фаза исследования закончится к концу 2023 года.
Лихорадка Ласса – это острое вирусное геморрагическое заболевание, длящееся от одной до четырех недель и получившее распространение в Западной Африке. Вирус Ласса передается от человека человеку при контакте с едой или предметами обихода, загрязненными мочой или пометом грызунов.