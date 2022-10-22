Венесуэла получила груз с 1,2 млн доз инсулина из России

Груз с 1,2 млн доз инсулина прибыл в Венесуэлу из России, сообщил посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

«Мы укрепили динамику нашего сотрудничества в сфере здравоохранения поставкой новой партии в 1,2 млн доз инсулина из России. Продолжаем проект по локализации производства в Венесуэле», — написал дипломат в Twitter.

В 2019 году российская компания «Герофарм» подписала с венесуэльской Espromed Bio соглашение в области поставок и организации производства инсулина в Венесуэле. В пресс-службе компании заявили, что реализация совместного проекта, который предусматривает экспорт и локализацию производства инсулина в Венесуэле, позволит в кратчайшие сроки обеспечить сотни тысяч граждан этой страны, страдающих сахарным диабетом, препаратами.

По данным министерства здравоохранения Венесуэлы, в стране проживает более 1,2 млн больных сахарным диабетом. При этом, около 400 тыс. человек нуждаются в ежедневных инъекциях инсулина.

gxpnews