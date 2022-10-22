Предприятие «Академия-Т» запустило производство средства против непереносимости лактозы

Компания в Москве разработала и запустила производство капсул для людей с непереносимостью лактозы, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики. Используя это средство, пациенты смогут употреблять в пищу молочные продукты.

«Ежегодно московское предприятие “Академия-Т” выпускает свыше 650 тыс. единиц спортивного и специального питания в виде капсул, таблеток и порошков. Недавно компания разработала новый продукт, предназначенный для людей с непереносимостью лактозы. Его производство уже запущено, в ближайшее время капсулы начнут поставлять в магазины», — процитировали в пресс-службе руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского (цитата по ТАСС).

В департаменте отметили, что непереносимость лактозы возникает из-за недостатка в организме фермента лактазы, который отвечает за расщепление молочного сахара. Новый препарат позволяет восполнять дефицит этого вещества. Уточняется, что в одной капсуле содержится не менее 4275 единиц активности лактазы, такого количества хватает для усвоения 17-22 гм лактозы (примерно 0,5 л молока).

gxpnews