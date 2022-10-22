Для российских пациентов с хронической болезнью почек стал доступен новый препарат

«ПСК Фарма» объявила о выпуске нового отечественного лекарственного средства севеламер («Севэлла») для терапии хронической болезни почек (ХБП). Лекарственное средство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), утвержденных Правительством РФ.

Хроническая болезнь почек — это медленно прогрессирующее и необратимое ухудшение способности почек фильтровать метаболические продукты жизнедеятельности, поступающие из крови, или снижение почечной функции. Опасность заболевания состоит в том, что почечная недостаточность может не иметь клинических проявлений порой вплоть до критической пятой стадии. Человек может не иметь никаких жалоб даже при гибели 70% нефронов.

В России, согласно международным исследованиям, ХБП страдают до 27 млн человек, однако знают о своем диагнозе чуть более 10%. Распространенность этой болезни сопоставима с показателями по таким социально значимым заболеваниям, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет и ожирение. Признаки повреждения почек и/или снижение скорости клубочковой фильтрации выявляют, как минимум, у каждого десятого представителя общей популяции.

До того момента, когда заболевание дошло до стадии диализа, врачи рекомендуют использовать препараты для лечения гиперфосфатемии, содержащие в своем составе кальций, такие как севеламер, особенно в сочетании с диетой и отказом от использования биологически активных добавок с кальцием. В абсолютном выражении севеламер способен в два раза снизить риск смерти от всех причин в течение периода наблюдения по сравнению c препаратами для лечения гиперфосфатемии, в составе которых есть кальций.

Первый зарубежный севеламер появился в России только в 2008 году, и до сентября 2022 года на отечественном рынке не было полностью российского аналога. Компания «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на производство, упаковку и выпускающий контроль препарата «Севэлла», содержащего 800 мг севеламера в каждой таблетке, покрытой пленочной оболочкой.

С 2016 года «ПСК Фарма» выпускает лекарственные препараты для лечения тяжелых заболеваний, тем самым принимая участие в стратегии импортозамещения. В марте 2022 года компания объявила о готовности к работе цеха химических субстанций для организации полного цикла производства отечественных лекарств.

К концу года «ПСК Фарма» планирует начать производство 20 химических субстанций, а в 2023 году — запустить участок по производству биологических субстанций для биотехнологических препаратов. Этот шаг позволит обеспечить необходимым сырьем производство компании в условиях экономических санкций, а также снизить импортозависимость и увеличить доступность медикаментов для россиян.

«Мы рады сообщить, что жителям России стал доступен новый полностью отечественный препарат «Севэлла» для лечения хронической болезни почек. Для «ПСК Фарма» бесперебойное обеспечение пациентов высокоэффективными препаратами – одна из ключевых ценностей, именно поэтому мы уже не первый год усердно работаем над повышением импортонезависимости российского фармацевтического рынка. Мы продолжаем инвестировать в расширение своего портфеля препаратов для терапии ряда социально значимых заболеваний на благо российских пациентов. Так, до 2026 года плановый объем инвестиций составит порядка 5 млрд рублей: этот бюджет будет распределен между разработкой новых продуктов и запуском новых производственных линий», — рассказала Евгения Шапиро, генеральный директор «ПСК Фарма».

gxpnews