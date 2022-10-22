В Улан-Уде за 1,3 млрд рублей открыли центр ядерной медицины с циклотроном

В столице Республики Бурятии Улан-Удэ по концессионному соглашению открыли центр ядерной медицины мощностью 10 тысяч ПЭТ/КТ-исследований в год. Общая стоимость медучреждения, где также запустили циклотрон для производства радиофармпрепаратов, составила более 1,28 млрд рублей: 400 млн рублей было направлено из федбюджета (средства единой дальневосточной субсидии), остальное – концессионером ООО «Центр ядерной медицины Улан-Удэ».

Центр расположен в четырехэтажном здании общей площадью более 2,2 тысячи кв. м. Ключевые направления деятельности – лучевая и радионуклидная диагностика, оказание амбулаторно-поликлинической и консультативной помощи. В центре будут работать отделения радионуклидного обеспечения, радиодиагностических исследований методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии и отделение производства и контроля качества радиофармпрепаратов.

Мощности центра позволят обслуживать пациентов не только из Бурятии, но и из Забайкальского края, Иркутской области, Якутии, а также из Монголии. На базе центра будут работать циклотрон, лаборатория контроля качества, автоматические модули синтеза радиофармацевтических лекарственных средств и два ПЭТ/КТ-сканера.

ООО «Центр ядерной медицины Улан-Удэ», по данным СПАРК-Интерфакс, было зарегистрировано в Улан-Удэ 2 августа 2018 года. Бенефициаром выступает ООО «ЦЯМУ Инвестиции», ранее совладельцами компании в равных долях были выходцы из НИЦ «Курчатовский институт» Давид Почхуа и Александр Хасин. Убыток ООО «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» в 2021 году составил 1,9 млн рублей.

В октябре 2018 года эта компания предложила правительству Республики Бурятии построить медцентр с циклотроном расчетной мощностью не менее 7,4 тысячи ПЭТ/КТ-исследований в год. Концессионное соглашение о создании медучреждения было подписано в июне 2019 года.

В феврале 2020 Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию центра ядерной медицины в Улан-Удэ. Ввод медучреждения в эксплуатацию сначала был намечен на 2021 год, но потом его перенесли на третий квартал 2022 года. Инвестиции в проект изначально оценивались в 1 млрд рублей.