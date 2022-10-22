Минздрав и Минпромторг разработали «дорожные карты» по импортозамещению препаратов

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минпромторг и Минздрав подготовили «дорожные карты» по импортозамещению лекарственных препаратов. Готовится аналогичная карта по медизделиям.

Минпромторг и Минздрав подготовили «дорожные карты» по импортозамещению лекарственных препаратов в России. Об этом сообщила на совещании по вопросу разработки и производства высокотехнологичного медицинского оборудования, изотопной продукции и радиофармацевтических лекарственных препаратов в «Росатоме» вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня по поручению правительства Минпромторгом и Минздравом подготовлены «дорожные карты» — они уже, по сути, реализуются — по импортозамещению лекарственных препаратов. Аналогичная дорожная карта готовится по медицинским изделиям», — отметила она (цитата по ТАСС).

Голикова сообщила, что в государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано 24 международных запатентованных наименования и 68 торговых наименований радиофармпрепаратов — импортных и отечественных.

Ранее Минпромторг расширил список приоритетных лекарственных препаратов для поддержки их импорта и производства. Так, в список были добавлены новые группы лекарственных препаратов и интермедиатов, также уточнены категории медицинских изделий. Для ввоза товаров из перечня импортеры и производители могут получить в Российском экспортно-импортном банке льготные кредиты.

В октябре правительство расширило программу льготного кредитования закупок импортной продукции. В список попали новые виды товаров, в частности ветеринарные вакцины и медизделия для протезирования. Также правительство сократило финансирование льготных кредитов за счет бюджета — с 37 млрд до 2 млрд руб.

Артем Косенок

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