Работникам фармпредприятий намерены дать бронь от мобилизации

Минпромторг готовит перечни для бронирования работников фармацевтических предприятий, сообщил первый замминистра ведомства Василий Осьмаков. Ранее освободить фармработников от мобилизации попросили крупнейшие ассоциации отрасли.
Минпромторг готовит перечни для бронирования работников фармацевтических предприятий. Об этом заявил на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам первый замминистра ведомства Василий Осьмаков.
«Мы готовим сейчас вместе с коллегами с предприятий перечни для бронирования через комиссию по бронированию, которую возглавляет Денис Мантуров, потому что действительно фармпредприятия — это история, когда потерял одного технолога — потерял завод», — отметил он (цитата по «Парламентской газете»).
Осьмаков добавил, что изначально вопрос отрабатывался с региональными комиссиями, но в итоге в Минпромторге решили пойти по такому пути.
Ранее российские производители лекарств написали письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором попросили дать отсрочку от частичной мобилизации для работников отрасли. Они предложили распространить ее на сотрудников компаний, задействованных на этапах исследований и разработки лекарственных препаратов, в производственной и сбытовой цепочке промышленности. Также СРО «Ассоциация независимых аптек» выступила с аналогичным призывом: включить сотрудников аптек в перечень лиц, имеющих бронь от призыва.
Артем Косенок
pharmvestnik