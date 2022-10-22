Работникам фармпредприятий намерены дать бронь от мобилизации

Минпромторг готовит перечни для бронирования работников фармацевтических предприятий. Об этом заявил на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам первый замминистра ведомства Василий Осьмаков.

«Мы готовим сейчас вместе с коллегами с предприятий перечни для бронирования через комиссию по бронированию, которую возглавляет Денис Мантуров, потому что действительно фармпредприятия — это история, когда потерял одного технолога — потерял завод», — отметил он (цитата по «Парламентской газете»).

Осьмаков добавил, что изначально вопрос отрабатывался с региональными комиссиями, но в итоге в Минпромторге решили пойти по такому пути.

Ранее российские производители лекарств написали письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором попросили дать отсрочку от частичной мобилизации для работников отрасли. Они предложили распространить ее на сотрудников компаний, задействованных на этапах исследований и разработки лекарственных препаратов, в производственной и сбытовой цепочке промышленности. Также СРО «Ассоциация независимых аптек» выступила с аналогичным призывом: включить сотрудников аптек в перечень лиц, имеющих бронь от призыва.

Артем Косенок

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