Индонезия запретила продажу сиропов от кашля после смерти детей

Индонезия запретила продажу всех лекарственных сиропов от кашля после сотни случаев смерти детей. Ранее ВОЗ сообщала, что четыре сиропа индийской компании Maiden могут быть связаны со смертями детей в Гамбии.

Индонезия запретила продажу всех сиропов от кашля, которые могут быть связаны почти с сотней смертельных случаев среди детей. Власти предупреждают, что препараты могут содержать ингредиенты, связанные с поражением почек, ведущим к смерти, пишет Guardian.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала предупреждение, связанное с четырьмя сиропами производства индийской компании Maiden Pharmaceuticals. По данным ВОЗ, эти препараты, включающие раствор прометазина, детские сиропы от кашля Kofexmalin и Makoff и сироп от простуды Magrip N могут быть связаны с острой почечной недостаточностью и смертью 70 детей в Гамбии.

В самой Индонезии расследуются 206 случаев острого повреждения почек, в основном у детей в возрасте до пяти лет, и 99 случаев смерти.

Министр здравоохранения страны заявил, что в продуктах обнаружены два ингредиента, связанные с ОПП. «Некоторые сиропы, которые использовались детьми с ОПП в возрасте до пяти лет, содержали этиленгликоль и диэтиленгликоль, которых [в сиропах] не должно было быть», — сказал он. Название сиропов и их производитель не называются.

По итогам лабораторного анализа ВОЗ, в образцах сиропов Maiden из Гамбии были обнаружены этиленгликоль и диэтиленгликоль в «недопустимых количествах». В Индонезии не сообщают, какие именно препараты проходят проверку, но отмечают, что продукты Maiden не были доступны в стране.

Фото: ru.123rf.com

Николай Соколов

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