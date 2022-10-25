ФТС: проблем с импортом лекарств в Россию нет

Федеральная таможенная служба (ФТС) Российской Федерации не фиксирует какие-либо сложности с импортом лекарственных препаратов в Россию. Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый замглавы службы Руслан Давыдов.

«По лекарствам идет все довольно неплохо. У нас снижение по сравнению с предыдущим годом где-то 1-2%, не больше. Мы с Минздравом тоже взаимодействуем, отслеживаем эту ситуацию. То, что касается лекарств, субстанций, того, что необходимо, потому что многие вещи изготавливаются у нас, поступают субстанции, 1-2% снижение», – цитирует Давыдова ТАСС.

По его словам, лекарства, в частности, идут через западную границу. Таможенные службы делают все необходимое, чтобы оформить их в первоочередном порядке.

«С этим проблем нет. По нашим данным есть определенные проблемы с достаточно редкими всякими жизненно важными лекарствами производства США. Но здесь, наверное, какие-то отдельные особые случаи, они действительно есть», – сказал Руслан Давыдов.

gxpnews