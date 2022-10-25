Инвестор вложит более миллиарда рублей в производство медизделий для больных сахарным диабетом

Компания «Диаконт» реализует инвестиционный проект по производству тест-полосок, глюкометров, глюкозных датчиков и инсулиновых помп для мониторирования уровня сахара в крови, предназначенных для больных сахарным диабетом. При содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) предприятие запустит выпуск медицинских изделий на территории городского округа Королев в январе 2023 года. На первом этапе на предприятии будет создано около 20 рабочих мест, в перспективе компания планирует увеличение штата до 500 человек.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более миллиарда рублей. На первом этапе инвестор построит цех по производству тест-полосок. На втором этапе планируется запуск цеха по производству глюкометров, датчиков биосенсоров глюкозы и инсулиновых помп. Новое производство будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволит выпускать до 300 млн упаковок продукции в год», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Диаконт» ведет научно-исследовательскую работу и занимается производством медицинских изделий для больных сахарным диабетом более двадцати лет. Методику определения глюкозы, которая легла в основу создания тест-полосок и глюкометров, предназначенных для определения уровня сахара в крови, основатели компании разработали совместно с сотрудниками кафедры МГУ и Пущинским научным центром биологических исследований РАН в 2003 году. Небольшое производство компании «Диаконт» уже сейчас работает в Королеве и выпускает до 15 тысяч упаковок готовой продукции в год. Новое предприятие позволит увеличить мощности в десятки раз.

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