Зарегистрирован первый российский дженерик для терапии гемохроматоза

Компания «ПСК Фарма» в октябре 2022 года получила регистрационное удостоверение на препарат «Деферазирокс ПСК» в виде диспергируемых таблеток в трех дозировках: 125, 250 и 500 мг. Этот препарат стал первым полностью российским диспергируемым лекарством с действующим веществом деферазирокс для терапии отравления железом. Об этом сообщается на официальном сайте ГК «Рус Биофарм».

Как отмечается, препарат принимают натощак, за 30 минут до еды, один раз в сутки, приблизительно в одно и то же время, растворяя таблетку в 100-200 мл воды или сока.

«При раннем выявлении и надлежащем лечении человек с избытком железа может прожить долгую и здоровую жизнь. В первую очередь к основным причинам избытка железа в организме относят гемохроматоз – генетическое расстройство, приводящее к повышенному всасыванию железа. Аналогичное влияние могут оказать многократные процедуры переливания крови, чрезмерное разрушение эритроцитов или прием слишком большого количества препаратов, содержащих железо», – говорится в сообщении.

Помимо кровопускания, современная медицина предлагает пациентам железохелатирующую терапию, например «Деферазироксом». При приеме внутрь «Деферазирокс» способен эффективно снизить содержание железа в организме и способствовать его выведению. «Деферазирокс» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденных Правительством Российской Федерации, добавили в ГК «Рус Биофарм».

Как стало известно ранее, офсетный контракт на 4,5 млрд рублей подписали правительство Подмосковья и «ПСК Фарма».

gxpnews