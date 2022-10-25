Компания Pharm Aid решает вопрос замены импортного оборудования

Фармацевтическая компания Pharm Aid, которая в 2022 году на 90% закрыла потребность российской системы здравоохранения в вакцине от ротавируса, решает вопрос с заменой оборудования для завода по производству биотехнологических препаратов и вакцин, строящегося в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области. Об этом на конгрессе «Право на здоровье» сообщил гендиректор компании Азамат Метов.

«Изначально мы собирались устанавливать оборудование европейского производства, но сейчас переориентируемся на азиатских производителей, в первую очередь из дружественных стан – Индии и Китая. Причем смогли найти аналоги и дешевле, и по качеству не уступающие европейским», – цитирует Метова ТАСС.

Pharm Aid производит вакцину от ротавируса по контракту на площадке индийской компании Serum Institute в Индии, доставляя ее в РФ с помощью авиационных перевозок. Доставка в последнее время существенно усложнилась из-за ограничения для российских авиакомпаний осуществлять грузовые международные перевозки. По словам Азамата Метова, Pharm Aid нашла альтернативные маршруты через ОАЭ с сохранением холодовой цепи и соблюдением всех других условий транспортировки. Но при этом существенно выросла стоимость транспортировки вакцины.

Как напомнил генеральный директор, компанию Pharm Aid создали в 2017 году для трансфера в Россию технологии производства биотехнологических продуктов и вакцин. Компания в 2021 году вышла на рынок РФ с вакциной от ротавируса. В дальнейшем планируется осуществить трансфер технологии производства вакцины от ротавируса и других инфекционных болезней, таких как ветряная оспа, менингококковая инфекция, вирус папилломы человека по полному циклу, включая производство антигенов.

Как стало известно ранее, в России создали первую отечественную вакцину от ротавируса.

gxpnews