Минздрав зарегистрировал новый оральный контрацептив с нативным эстрогеном

Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало комбинированный оральный контрацептив (КОК) фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» под торговым наименованием «Эстеретта». Препарат сочетает в себе эстетрол и дроспиренон. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Главными преимуществами эстетрола в составе комбинированного орального контрацептива являются низкий риск развития тромбоэмболии и сердечно-сосудистых осложнений, положительный эффект на центральную нервную систему, профилактика возрастных изменений головного мозга, а также избирательное действие на ткани, среди которых – ткани молочной железы. В организме женщины эстетрол при взаимодействии с эстрогеновыми рецепторами в молочных железах действует как антагонист и нейтрализует негативное стимулирующее влияние женских гормонов на клетки молочной железы. В экспериментальных моделях установлено, что эстетрол может стимулировать гибель злокачественных клеток в тканях молочной железы. Поэтому ученые продолжают изучение эстетрола как потенциального препарата для лечения рака молочной железы», – говорится в сообщении.

В сочетании с дроспиреноном эстетрол показывает высокую защиту от нежелательной беременности (99,6%) и быстрое восстановление овуляции: у 97% женщин она возобновляется в течение первого месяца после прекращения приема таблеток, заявили в компании.

Новый оральный контрацептив с нативным эстрогеном расширяет портфель препаратов «Гедеон Рихтер» для женского здоровья. Он доступен российским женщинам с осени 2022 года.

gxpnews