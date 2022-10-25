«Промомед» оспаривает продление патента Eisai на эрибулин

«Промомед рус» подала иск к японской Eisai в суд по интеллектуальным правам (СИП), оспаривая продление срока действия российского патента на онкопрепарат эрибулин. Это дело может стать вторым известным случаем, когда компания пытается успеть оспорить продление патента новым способом в суде по интеллектуальным правам до вступления в силу изменений, по которым это можно сделать только через подачу возражения в Роспатент.

«Промомед рус» подал иск 17 октября. Ответчиком выступает Eisai, третьим лицом – Роспатент. Суд 19 октября оставил иск без движения до 23 ноября.

«Промомед» требует признать недействительным решение Роспатента от 2013 года о продлении патента Eisai на эрибулин (ТН – Халавен) до 16 июня 2024 года, говорится в определении суда. «Промомед» в июле 2022 года зарегистрировал свой препарат с эрибулином Эрибулин-Промомед.

В делах об оспаривании продления на патент его обладатель обычно выступал третьим лицом. Такие разбирательства всегда рассматривались в СИП, в отличие от оспаривания самого патента, – в этом случае заявитель сначала подавал возражение в Палату по патентным спорам Роспатента. Оспаривая решение Роспатента о продлении в СИП, заявитель сталкивался с ограничением арбитражного процессуального права: на подачу иска у него было три месяца с момента, как он узнал о нарушении прав и законных интересов.

Все изменилось в октябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в Гражданский кодекс, по которым дела об оспаривании продления на патент рассматриваются по такой же процедуре, что и об оспаривании основного патента, – в Роспатенте. Постановление правительства вступило в силу 18 октября. Возможность оспаривания дополнительного патента имеет то же значение, что и основного, и аналогичная процедура уже предусмотрена евразийским патентным законодательством, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Но еще раньше, в октябре 2021 года, новый способ предложил президиум СИП. Тогда кассационная инстанция утвердила постановление по жалобе «Герофарма» на решение СИП по оспариванию продления патента на инсулин деглудек. Президиум указал на возможность оспаривать в СИП не решение Роспатента о продлении срока действия патента из-за процедурных нарушений, а самого продления патента из-за нарушения требований п. 2 ст. 1363 ГК РФ [о правах заявителя, условиях и порядке продления патента. – Vademecum], объясняет руководитель патентной практики бюро Patentus Алексей Михайлов. В этом случае ограничение в три месяца не действует, добавляет он. По его словам, именно по этой схеме и мог действовать «Промомед». В самой компании от комментариев отказались.

Алексей Михайлов полагает, что этой лазейкой мог воспользоваться и «Фармасинтез», 13 октября подавший иск в СИП о продлении патента на сорафениб к самому патентообладателю – Bayer. Эти два дела могут стать единственными разбирательствами, основанными на постановлении президиума СИП до вступления в силу новых правил.