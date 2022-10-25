В нескольких регионах России из аптек пропал популярный американский антидепрессант

Из аптек Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов пропал антидепрессант Золофт (сертралин) в дозировках 25 мг, 50 мг и 100 мг, права на который в 2020 году переданы компании Viatris, сообщают региональные СМИ со ссылками на жалобы покупателей. Препарат перешел Viatris из портфеля Pfizer. Антидепрессант пропадает из аптек не первый раз, такая тенденция наблюдается с 2020 года.

По данным СМИ, пропажа Золофта из российских аптек связана с тем, что на предприятии Viatris, производящем Золофт, возник сбой. На его устранение необходимо несколько месяцев, сообщили в компании.

В ноябре 2020 года экс-подразделение Pfizer по производству дженериков – компания Upjohn – объединилось с фармкомпанией Mylan, в результате чего на рынке появилась компания Viatris. Акционерам Pfizer принадлежит 57% этой компании, а акционерам Mylan — 43%. В портфель препаратов Viatris вошел в том числе Золофт от Pfizer.

В том же году на фоне ажиотажного спроса из-за пандемии COVID-19 появились первые сообщения о пропаже препарата из российских аптек, затем дефицит Золофта наблюдался в России в 2021 году. Тогда компания Viatris подготовила официальное письмо, в котором сообщила о сложностях с поставкой лекарства в дозировке 100 мг в фасовке 28 таблеток и 50 мг в фасовках по 28 и 14 таблеток, но пообещала возобновить поставки в «кратчайшие сроки».

В январе 2022 года в России вновь возник дефицит Золофта. Тогда в Viatris сообщили, что возобновят поставки препарата не ранее марта 2022 года. Затем о перебоях в поставках Золофта сообщалось летом 2022 года.

Летом этого года Forbes со ссылкой на данные DSM Group сообщал, что продажи антидепрессантов в первой половине 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021-го выросли на 81,3% в деньгах и на 51,7% в упаковках. Датский Ципралекс (эсциталопрам) стал абсолютным лидером сегмента с точки зрения денежного объема продаж за первые пять месяцев 2022 года – почти 13% от общего денежного объема и порядка 2,8% от натуральных продаж. За первые пять месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом в 2021-м его продажи выросли в 2,4 раза. Популярный американский антидепрессант Золофт (сертралин) занял вторую строчку в денежном выражении (9,2%) и около 11% в упаковках – его продажи выросли на 19%. Венгерский Велаксин (венлафаксин) оказался на третьем месте с долей 6,4% и 2% в упаковках, а динамика его продаж составила 16%.

В настоящее время в российских аптеках также сложно найти антибиотики широкого спектра действия, например, Амоксиклав от Sandoz, Аугментин от GSK, Экоклав от «Авва рус» и Панклав от «Хемофарм».