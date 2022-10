Минпромторг может запретить закупку для госнужд импортных вакуумных пробирок для венозной крови В нескольких регионах России из аптек пропал популярный американский антидепрессант » «Диаконт» вложит 1 млрд рублей в локализацию глюкометров и тест-полосок в Королеве Компания «Диаконт» вложит 1 млрд рублей в расширение локализации производства тест-полосок, глюкометров, глюкозных датчиков и инсулиновых помп тайваньской OK Biotech в Королеве Московской области. Инвестпроект будет реализовываться с января 2023 года, мощность площадки составит 300 млн упаковок продукции в год. На первом этапе компания возведет цех по производству тест-полосок, на втором этапе будет создана производственная линия по сборке глюкометров, датчиков биосенсоров глюкозы и инсулиновых помп. На предприятии будут работать до 500 человек. «У нашей компании всегда было небольшое производство в России и основное предприятие в Юго-Восточной Азии, на котором мы производим более 750 млн упаковок продукции в год. Сейчас мы решили сделать полную локализацию в России. Сам процесс производства тест-полосок за последние годы сильно шагнул вперед. Запустить такое производство несложно, но вопрос лишь в том, что все наши конкуренты в 99% используют импортные материалы. <..> Поэтому мы решили заняться полным импортозамещением – от материала до конечного продукта», – сообщил гендиректор «Диаконта» Петр Шишко. В частности, на первом этапе вместе с организацией цеха по выпуску тест-полосок «Диаконт» организует производство сырья для своей продукции – графитовой пасты и биосинтез ферментов глюкозооксидазы и глюкозы-дегидрогеназы. Компания «Диаконт» основана в 2001 году. Разработчик ведет научно-исследовательскую работу и занимается производством медицинских изделий для больных сахарным диабетом с 2005 года в кооперации с МГУ и Пущинским научным центром биологических исследований РАН. В 2010 году компания Diacont открыла в России производство глюкометров Diacont и тест-полосок Unistrip1 – аналога расходных материалов One Touch оригинальной Johnson & Johnson. Компания локализовала продукцию тайваньской OK Biotech Co. В настоящее время «Диаконт» на собственной площадке в Королеве производит тест-полоски для определения уровня глюкозы у пациентов с сахарным диабетом. Мощность предприятия составляет 15 тысяч упаковок готовой продукции в год. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Диаконт» на 100% принадлежит Петру Шишко. В 2021 году компания выручила 321,5 млн рублей, чистая прибыль составила 100,5 млн рублей. В 2021 году компания поставила медизделий на рынке госзаказа на 103,4 млн рублей. В июне 2020 года Минпромторг России собирался расширить перечень из постановления Правительства РФ №102 от 5 февраля 2015 года, известного как «Третий лишний», на тест-полоски к глюкометрам. Как пояснило ведомство, существующий порядок ставит в неравное положение отечественных производителей, так как заказчики вынуждены закупать тест-полоски для уже поставленных глюкометров, которые могут быть зарубежного производства. В апреле 2021 года ведомство предлагало предусмотреть преференции для отечественных производителей, которые будут действовать при закупках расходных материалов с одновременным безвозмездным предоставлением самих глюкометров или систем мониторинга глюкозы. Источник: Министерство инвестиций, промышленности и инноваций Московской области

Фото: thediabetica.com vademec