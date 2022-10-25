Минпромторг может запретить закупку для госнужд импортных вакуумных пробирок для венозной крови

Минпромторг России намерен ограничить на рынке госзаказа закупку импортных вакуумных пробирок для взятия венозной крови. Поправки будут внесены в постановление Правительства РФ №616 от 30 апреля 2020 года. Одновременно профильная продукция будет исключена из перечня «третий лишний».

Ведомство предлагает включить вакуумные пробирки в перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением ЕАЭС), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для госзакупок. Список планируется дополнить вакуумными пробирками для взятия образцов крови для диагностики in vitro с кодами ОКПД2 32.50.13.190, 32.50.50.190, 32.50.50.181 и 22.29.29.190.

Помимо этого, Минпромторг намерен исключить вакуумные пробирки для взятия венозной крови из перечня изделий «третий лишний», утвержденные постановлением Правительства России №102 от 5 февраля 2015 года.

Предполагается, что запрет не будет распространятся на закупку изделий в целях оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, а также «в целях проведения специальной военной операции, мобилизационной подготовки, мобилизации».

Крупнейший производитель вакуумных пробирок в России – подмосковный «Гранат Био Тех». В ноябре 2019 года компания открыла производство полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine мощностью 100 млн единиц в год с дальнейшим ростом объема выпуска в два раза. Инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей. В феврале 2022 года компания организовала производство полного цикла, включая двусторонные иглы, держатели и пробирки. К осени 2022 года производитель рассчитывал выйти на мощности в 160 млн пробирок в год.

В августе 2022 года ГК «Ростех» начала в Балашихе Московской области производство вакуумных пробирок для забора венозной крови. Инвестиции в проект составили 426 млн рублей. Мощность производственной линии оценивалась в 12 тысяч пробирок в час с возможностью увеличения. Планируется, что к 2024 году объем выпуска медизделий достигнет не менее 70 млн штук в год.

Свой инвестпроект по выпуску вакуумных систем для взятия крови для нужд лабораторной диагностики в Череповце Вологодской области реализует компания «ЧерЛаб». Объем инвестиций в проект оценивается в 90 млн рублей, мощность предприятия – 60 млн вакуумных пробирок в год.