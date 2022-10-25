Philips уволит 4 тысячи сотрудников для покрытия операционных расходов после отзыва аппаратов ИВЛ

Нидерландская Philips решила сократить штат на 5%, чтобы покрыть расходы, связанные с прошедшим в 2021 году отзывом своих аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Уволенным сотрудникам, количество которых составит 4 тысячи человек, компания суммарно выплатит около $295 млн.

«Приоритетной задачей Philips на данный момент является восстановление доверия пациентов, потребителей и клиентов», – отметил гендиректор компании Рой Якобс. Для этого, уточнил он, необходимо в срочном порядке решить проблему качества продукции.

Об отзыве СiPAP и BiPAP-аппаратов ИВЛ Philips объявила в июне 2021 года. Решение было принято из-за применения в меизделиях потенциально канцерогенной пены из полиуретана в аппаратах. Как выяснили в компании, пена распадается на частицы, которые могут проникнуть в воздуховод устройства, их может проглотить или вдохнуть пациент. Кроме того, материал способен выделять газообразные химические вещества, которые приводят к раздражению кожи, глаз и дыхательных путей, воспалительным реакциям, головной боли, астме, а также могут вызывать токсическое канцерогенное действие.

Несмотря на низкий уровень жалоб (0,03% в 2020 году), компания в инициативном порядке решила отозвать аппараты с рынка США, где было продано 65% от всех потенциально проблемных медизделий. В других странах Philips начала проводить корректирующие мероприятия по информированию клиентов и пользователей о связанных с выявленной проблемой потенциальных последствиях для здоровья пациентов и клинического использования.

К апрелю 2022 года компания отремонтировала 2,2 млн аппаратов, причем их общее число выросло еще на 300 тысяч. Тогда Philips зарезервировала 65 млн и 100 млн евро соответственно для продолжения реализации программы по апгрейду аппаратов.

За первый квартал 2022 года продажи Philips в сегменте диагностики и лечения сократились на 2% на фоне роста на 9% за аналогичный период прошлого года. Объем продаж компании в целом составил почти 4 млрд евро, а убыток от продолжающейся деятельности вырос до 152 млн евро. Тенденцию по медоборудованию в компании в том числе связали с затратами на отзыв и ремонт аппаратов СiPAP и BiPAP из-за обнаруженных неисправностей.

В третьем квартале 2022 года Philips понесла убытки в размере 1,3 млрд евро из-за отзыва 5,5 млн аппаратов ИВЛ.

Philips была основана в 1891 году. Компания занимается производством диагностического оборудования (МРТ, КТ, рентген- и ультразвуковых аппаратов), решений для мониторинга за состоянием пациентов, а также персональной медицинской и бытовой техники. Выручка компании в 2020 году составила 19,54 млрд евро.