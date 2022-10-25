Экс-главе Депздрава Ивановской области продлили срок ареста

Октябрьский районный суд Иваново 24 октября продлил срок содержания под стражей бывшему директору Департамента здравоохранения Ивановской области Артуру Фокину на три месяца – до 25 января 2023 года. Фокина обвиняют в хищении более 10 млн рублей при закупке медоборудования по завышенным ценам, в СИЗО он находится с 16 апреля 2022 года.

В декабре 2021 года УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ивановской городской клинической больницы №7 и ивановского ООО «Медитех» из-за заключения с Департаментом здравоохранения региона антиконкурентного соглашения при покупке медоборудования в 2020 году. Во время расследования фигурантами дела также стали работники ведомства и несколько местных медучреждений.

В январе 2022 года по подозрению в мошенничестве при закупке медоборудования для региональных клиник был задержан заместитель Артура Фокина Алексей Буянкин. Тогда сообщалось, что в ходе оперативной работы были выявлены факты мошенничества при освоении бюджетных средств, выделенных на закупку медтехники для нужд медучреждений региона. В отношении Буянкина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С того времени Буянкин находится под стражей. В октябре 2022 года обвиняемому продлили меру пресечения до 17 января 2023 года.

Артур Фокин задержан УФСБ по Ивановской области в апреле 2022 года. Согласно данным УФАС, 14 декабря 2020 года ивановская горбольница №7 заключила с ООО «Медитех» контракт на поставку рентгеновского аппарата «Парус» за 5,4 млн рублей, причем сам поставщик приобрел его у другой компании – ООО «Паритет» – за 3,075 млн рублей.

«Кроме того, горбольница №7 закупила у «Медитех» оборудование, которое на момент заключения договора отсутствовало не только у самого «Медитех», но и у его поставщика (ООО «Паритет»), и за которое ООО «Паритет» еще не произведена оплата», – отмечали в УФАС. По той же схеме рентген-системы закупались для горбольницы №8, кинешемской, шуйской больниц.

Октябрьский районный суд Иваново 16 апреля заключил Артура Фокина под стражу до 15 июня 2022 года, после чего ему несколько раз продлевали арест – до 15 сентября, затем – до 26 октября. Фокину вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Региональным Депздравом Артур Фокин руководил с апреля 2019 года. После задержания Фокина в 2022 году и. о. директора ведомства была назначена Татьяна Слабинская, в августе ее сменила Светлана Москвина.