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Экс-главе Депздрава Ивановской области продлили срок ареста

Артур Фокин

Октябрьский районный суд Иваново 24 октября продлил срок содержания под стражей бывшему директору Департамента здравоохранения Ивановской области Артуру Фокину на три месяца – до 25 января 2023 года. Фокина обвиняют в хищении более 10 млн рублей при закупке медоборудования по завышенным ценам, в СИЗО он находится с 16 апреля 2022 года.

В декабре 2021 года УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ивановской городской клинической больницы №7 и ивановского ООО «Медитех» из-за заключения с Департаментом здравоохранения региона антиконкурентного соглашения при покупке медоборудования в 2020 году. Во время расследования фигурантами дела также стали работники ведомства и несколько местных медучреждений.

В январе 2022 года по подозрению в мошенничестве при закупке медоборудования для региональных клиник был задержан заместитель Артура Фокина Алексей Буянкин. Тогда сообщалось, что в ходе оперативной работы были выявлены факты мошенничества при освоении бюджетных средств, выделенных на закупку медтехники для нужд медучреждений региона. В отношении Буянкина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С того времени Буянкин находится под стражей. В октябре 2022 года обвиняемому продлили меру пресечения до 17 января 2023 года.

Артур Фокин задержан УФСБ по Ивановской области в апреле 2022 года. Согласно данным УФАС, 14 декабря 2020 года ивановская горбольница №7 заключила с ООО «Медитех» контракт на поставку рентгеновского аппарата «Парус» за 5,4 млн рублей, причем сам поставщик приобрел его у другой компании – ООО «Паритет» – за 3,075 млн рублей.

«Кроме того, горбольница №7 закупила у «Медитех» оборудование, которое на момент заключения договора отсутствовало не только у самого «Медитех», но и у его поставщика (ООО «Паритет»), и за которое ООО «Паритет» еще не произведена оплата», – отмечали в УФАС. По той же схеме рентген-системы закупались для горбольницы №8, кинешемской, шуйской больниц.

Октябрьский районный суд Иваново 16 апреля заключил Артура Фокина под стражу до 15 июня 2022 года, после чего ему несколько раз продлевали арест – до 15 сентября, затем – до 26 октября. Фокину вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Региональным Депздравом Артур Фокин руководил с апреля 2019 года. После задержания Фокина в 2022 году и. о. директора ведомства была назначена Татьяна Слабинская, в августе ее сменила Светлана Москвина.

Источник: Октябрьский районный суд города Иваново
Фото: kineshemec.ru

vademec

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25 октября, 2022 | Просмотров: 55