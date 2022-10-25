Правительство упростило механизм предоставления господдержки инновационным компаниям

В России появится единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Так, предприятию, которое ранее воспользовалось такой возможностью, не нужно будет при реализации новых проектов повторно предоставлять документы.

Правительство утвердило правила формирования и ведения единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности. Соответствующее постановление № 1826 от 13.10.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Создание подобного реестра позволит запустить механизм обмена сведениями между государственными и ведомственными информационными системами и информационными ресурсами институтов развития. Таким образом, предприятию или компании, ранее получавшим помощь от государства, не нужно будет повторно предоставлять документы при реализации новых проектов. Подобный подход – один из примеров бесшовной интеграции мер поддержки технологического предпринимательства, сообщили в правительстве.

Также появление реестра поможет госорганам оценить долю инновационных компаний и технологических предпринимателей, которые работают на российском рынке, определить эффективность предоставляемой господдержки и получить обратную связь. Оператором реестра станет Минэкономразвития.

В апреле правительство дополнительно выделило Минпромторгу 80 млрд руб. на льготные кредиты системообразующим предприятиям промышленности и торговли. В их число вошла и фармотрасль. В рамках новой программы таким организациям доступны кредиты по льготной ставке 11% годовых на поддержание текущей деятельности. Одно предприятие может получить до 10 млрд руб. на один год, группа компаний — до 30 млрд руб., писал «ФВ».

В октябре была расширена программа льготного кредитования закупок импортной продукции. В список попали новые виды товаров, в частности ветеринарные вакцины, различные виды медизделий для протезирования, слуховые аппараты и кардиостимуляторы. Также правительство сократило финансирование льготных кредитов за счет бюджета — с 37 млрд до 2 млрд руб.

Фото: dcstudio/ru.freepik.com

Артем Косенок

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