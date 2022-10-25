Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шпигеля

В Генеральной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля и других фигурантов. Оно направлено в Верховный суд с ходатайством об изменении территориальной подсудности.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ), сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Также за дачу взятки в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ) обвиняются основатель «Биотэка» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и гендиректор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков проходят по статье «посредничество во взяточничестве в особо крупном размере» (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Дело направлено в Верховный суд с ходатайством об изменении территориальной подсудности, добавили в Генпрокуратуре. «Прокуратура считает, что в Пензе невозможно осуществить правосудие, поскольку губернатор оттуда, поэтому они просят ВС изменить эту подсудность», — пояснила «ФВ» адвокат Шпигеля Зарина Фарниева.

Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. 5 апреля стало известно о завершении расследования дела Шпигеля.

В середине октября на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму более 1,8 млрд руб. У них арестованы более 60 объектов недвижимого имущества, а также свыше 3,5 тыс. редких произведений искусства. Тогда же СМИ сообщали, что следствие не может направить материалы расследования по делу Бориса Шпигеля в Генпрокуратуру из-за жалобы его адвокатов. Защита бизнесмена обжаловала решение суда об ограничении сроков ознакомления с делом.

Фото: Басманный суд Москвы

Артем Косенок

Руслан Мавлиханов

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