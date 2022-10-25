Денежные объёмы поставок иностранных фармсубстанций в Россию падают второй месяц подряд

По данным аналитической компании RNC Pharma, за период с января по сентябрь 2022 г. в Россию было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 149,7 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Прирост относительно аналогичного периода 2021 г. при проведении расчётов в российской валюте зафиксирован на уровне 3,1% — это один из абсолютных минимумов за последние 12 лет, меньшую динамику отрасль показывала только в 2016 г., тогда показатель составлял 1,3%. Натуральные объёмы при этом не просто растут — здесь зафиксирован абсолютный рекорд, отгрузки фармсубстанций выросли на 25%. Всего за первые 9 месяцев текущего года в нашу страну поставили порядка 15 тыс. тонн фармацевтического сырья.

Разница в динамике стоимостного и натурального показателя объяснялась дефляцией на рынке фармацевтического сырья: индекс цен в анализируемом периоде, рассчитанный по формуле Ласпейреса относительно января-сентября 2021 составил -2,1%, цены на АФИ сокращаются уже несколько месяцев подряд на фоне ревальвации рубля. В частности, в сентябре 2022 г. индекс цен составил -11,4%.

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