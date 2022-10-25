Льготники смогут самостоятельно выбирать аптеку для использования электронного сертификата

Минздрав России предлагает предоставить льготным категориям граждан возможность самостоятельно выбирать аптеку для покупки лекарств с помощью электронного сертификата. Проект приказа разработан для реализации норм №491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата».

«Ранее по выписанному рецепту граждане могли получать препараты, медицинские изделия и специализированное лечебное питание для детей-инвалидов только в определенной аптечной организации, ограничиваясь ассортиментом из наличия. Новые методические указания позволят гражданам самостоятельно выбрать аптечную организацию и оплатить часть или полную стоимость товаров, в зависимости от выбранного торгового наименования, с помощью электронного сертификата. Необходимо отметить, что продукцию можно приобрести в аптечных организациях, участвующих в реализации проекта электронного сертификата», – прокомментировали в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что «действующая в настоящее время система, когда федеральные льготники получают закупленные регионом лекарства бесплатно или со скидкой по рецепту в конкретной аптеке, также продолжит действовать, а использование электронного сертификата будет правом гражданина».

Граждане смогут выбирать конкретное торговое наименование продукции. Однако электронный сертификат на рецепт будут выдавать с фиксированной суммой, учитывающей предельную стоимость продукции. Документ будет иметь привязку к карте платежной системы «Мир».

Предельная стоимость лекарств, медизделий ‎и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, приобретаемых с использованием электронного сертификата, будет определяться по результатам последней по времени осуществления закупки идентичного товара, информация о которой размещена в Единой информационной системе в сфере закупок, говорится в проекте приказа.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 7 ноября 2022 года.

Осенью 2021 года в Москве стартовал пилотный проект по отпуску льготных лекарств по рецептам в коммерческих аптеках. В июне 2022 года заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что столичные коммерческие аптеки обслужили уже более 3 тысяч людей по льготным электронным рецептам. Ранее Правительство РФ утвердило порядок использования электронного сертификата для граждан с инвалидностью, предполагающий, что инвалиды смогут получать технические средства реабилитации не только с помощью механизма компенсации, но и с помощью сертификата.