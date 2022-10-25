В оплате лечения генно-инженерными биопрепаратами по ОМС предусмотрят смену дозировки

Предварительный перечень КСГ для тарификации в 2023 году терапии с ГИБП в круглосуточном (КС) и дневном стационарах (ДС) был опубликован в середине октября, сейчас проект проходит экспертную оценку.

Вместо трех клинико-статистических групп (с коэффициентами затратоемкости 1,04–6,31 в условиях КС и 1,29–8,93 в ДС) предлагается ввести 20 групп с разбросом коэффициентов 0,15–150,05 в зависимости от условий оказания медпомощи.

Для нового расшифровщика расписали 135 (в КС) и 145 (в ДС) лекарственных схем с применением 31 препарата в КС и 36-ти в ДС с разной дозировкой. Почти все схемы предлагается использовать в качестве поддерживающей терапии – такого указания нет только у эволокумаба, алирокумаба и дезоксирибонуклеиновой кислоты плазмидной. В текущей версии документа есть только список из 31 препарата без уточнения дозировки и вида терапии.

Предлагаемые тарифы коррелируют с проектами новых списков ВМП, из которых исключили поддерживающую терапию и оставили только инициацию терапии либо ее смену для четырех профилей медпомощи – дерматовенерологии, гастроэнтерологии, ревматологии и педиатрии.

Впервые в КСГ предлагается включить препарат анакинра (Кинерет) от Swedish Biovitrum, который в России представляет «Р-Фарм». С анакинрой появилось сразу 32 схемы в круглосуточном и 28 – в дневном стационарах. В основном это самые дешевые схемы, присутствующие в первых пяти группах.

Попал в проект КСГ и левилимаб (Илсира) от «Биокада», в прошлом году все же не включенный в лекарственные схемы из-за поздней регистрации. Новыми стали также схемы с нинтеданибом (Варгатеф от Boehringer Ingelheim), рисанкизумабом (Скайризи от AbbVie) и зарегистрированным в 2022 году инклисираном (Сибрава от Novartis). Самыми дорогими стали схемы с канакинумабом (Иларис от Novartis). Его предельная зарегистрированная цена без НДС – 530,9 тысячи рублей.

О несовершенстве существующей схемы оплаты терапии с ГИБП Всероссийский союз пациентов и несколько пациентских организаций уведомили Правительство РФ, Минздрав, ФФОМС и депутатов Госдумы еще в конце 2021 года. По мнению экспертов, утвержденная модель противоречит клиническим рекомендациям по ревматическим заболеваниям, так как не учитывает вариации лечения, например, возможность перехода на более высокие дозировки или другие лекарственные формы по одному МНН. Эту возможность заложили в проекте группировщика на 2023 год.

Федеральная модель оплаты ГИБП с одним КСГ не менялась с 2016 года. В 2022 году КСГ стало три, однако регионы на своем уровне дифференцируют группы и утверждают до более чем 20 тарифов для оплаты профильного лечения. По данным Аналитического центра Vademecum, средневзвешенные тарифы без конкретизации схем позволяют клиникам выбрать лекарство с наименьшей стоимостью, выиграв на разнице со стоимостью тарифа. Подобные алгоритмы позволяют клиникам заканчивать лечение с прибылью для себя, однако делают более дорогие препараты недоступными для пациентов.

Похожую проблему в сегменте онкопомощи ранее фиксировала зампредседателя ФФОМС Ольга Царева. По ее данным, на середину 2021 года ряд онкодиспансеров при подаче счетов осознанно делали выбор в пользу более дорогих тарифов КСГ, но с лекарственными схемами меньшей стоимостью.

Фото: genengnews.com

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