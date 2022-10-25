Препарат от астмы AstraZeneca не достиг одной из двух основных целей КИ

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что ее препарат от астмы Fasenra не достиг одной из двух основных целей последнего клинического исследования (КИ), оценивающего преимущества лечения хронического аллергического состояния, вызывающего затруднения при глотании. Об этом сообщает Reuters.

Состояние, эозинофильный эзофагит, характеризуется воспалением и повреждением пищевода и обычно требует повторного лечения, такого как кортикостероиды и изменение диеты, для облегчения симптомов.

В ходе испытаний Fasenra помог улучшить накопление лейкоцитов в пищеводе, но не показал статистически значимого изменения симптомов дисфагии или затруднений при глотании у пациентов в возрасте 12 лет и старше, говорится в сообщении компании.

Несмотря на неудачу с испытанием, AstraZeneca заявила, что продолжит анализ полного набора данных, который включал 210 пациентов, и представит свои результаты на будущем медицинском совещании.

Объем продаж Fasenra в 2021 году составил $1,26 млрд, и он одобрен в качестве дополнительного поддерживающего лечения тяжелой эозинофильной астмы в США, Европе, Японии и некоторых других странах.

Как стало известно ранее, назальная вакцина от COVID-19 AstraZeneca оказалась неэффективной.

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