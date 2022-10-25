В сентябре лекарства от простуды подорожали на 12%

В сентябре 2022 года цены на противопростудные препараты по сравнению с августом выросли на 12%, а на противовирусные – на 13%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

«В преддверии сезона простуды противопростудные препараты подорожали на 12%, а противовирусные – на 13%», – гласят материалы исследования.

Всего в сентябре текущего года цены на лекарственные препараты по сравнению с августом выросли на 5%. Годовой рост цен остался на прежнем уровне, составив 16,8%.

Холдинг проанализировал 67 товаров из таких категорий, как антисептические лекарственные средства, лекарственные средства для желудочно-кишечного тракта, противовирусные средства, седативные лекарственные средства, средства от простуды и гриппа и другие.

gxpnews