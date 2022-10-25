Мантуров в «оборонном» координационном совете будет отвечать за поставку лекарств войскам

Вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в «оборонном» координационном совете будет отвечать за поставку в войска вооружений и имущества. Об этом в ходе первого заседания новой структуры сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин возглавил совет. На этой должности у него будет два заместителя.

«Это Денис Валентинович Мантуров, который станет отвечать за поставку всех видов вооружений, военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны, за вещевое имущество военнослужащих. И Дмитрий Юрьевич Григоренко, он будет курировать вопросы нормативно-правовой, финансовой основы и общий свод», – цитирует главу кабмина ТАСС.

В совете также создадут рабочие группы, вице-премьеры возглавят их.

«Члены координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями, питанием наших военных. Армия и флот, все наши воины, находящиеся на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки», – заявил Михаил Мишустин.

gxpnews