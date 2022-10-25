ГК Алкор Био зарегистрировала в Росздравнадзоре линейку ПЦР-наборов для диагностики ИППП

В середине октября Группа компаний Алкор Био — российский разработчик и производитель тест-систем и оборудования для ИФА, ИХЛА и ПЦР анализа — завершила процедуру регистрации в Росздравнадзоре своих новых наборов для детекции нуклеиновых кислот методом ПЦР в реальном времени. На этот раз регистрационные удостоверения получили тест-системы для выявления инфекций, передаваемых половым путём (ИППП): двух видов микоплазмы и двух видов уреаплазмы. Как и другие наборы для молекулярных исследований производства ГК Алкор Био, все они выпускаются под брендом «Интифика».

Набор «Интифика Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum» предназначен для одновременного качественного выявления ДНК Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma parvum, а наборы «Интифика Mycoplasma genitalium» и «Интифика Mycoplasma hominis» предназначены для качественного выявления ДНК соответствующих патогенов. Материалом для анализа служит ДНК, выделенная из клинических образцов, таких как м мазки и соскобы со слизистых оболочек урогенитального тракта (уретры, цервикального канала и влагалища) и образцов первой порции мочи. Определение носительства данных патогенов важно при диагнозе ИППП и оценке эффективности их лечения, в исследовании причин воспалительных процессов в урогенитальном тракте, а также при планировании беременности и определения причин бесплодия.

remedium