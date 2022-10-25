Biogen по итогам третьего квартала повысила годовой прогноз прибыли

Biogen объявила о росте прибыли на акцию в третьем квартале — до $4,77 за бумагу, что больше консенсус-прогноза аналитиков в Zacks в $4,13 на акцию. Показатель сопоставим с прибылью $4,77 на акцию год назад.

Фармпроизводитель повысил годовой прогноз прибыли до $16,50—$17,15 за акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в $15,25—$16,75 за бумагу.

Reuters отмечает, что внимание инвесторов и аналитиков сосредоточено исключительно на новом лекарственном средстве Biogen и Eisai против болезни Альцгеймера, которое замедлило прогрессирование заболевания на 27% в ходе клинических испытаний в прошлом месяце. Данные, полученные по препарату, были многообещающими, и ожидается, что Biogen и Eisai вскоре подадут заявку на одобрение в FDA. Решение регулятора по препарату ожидается в январе.

Ранее компания Biogen столкнулась с негативными тенденциями, включая падение продаж лекарства-блокбастера Tecfidera на 32% до $339 млн.

Повышенные ожидания инвесторов также связаны с тем, что Biogen потерпела неудачу с другим препаратом для лечения болезни Альцгеймера — Aduhelm, который был одобрен FDA вопреки советам его экспертов.

gxpnews