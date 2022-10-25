В Томске в 2022 году начнут импортозамещающее производство антибиотика для животных

Томская компания запустила новую линию производства, она позволит производить антибиотик для сельскохозяйственных и домашних животных, который ранее поставлялся из зарубежных стран. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«Новая линия позволит в три раза увеличить объемы производства (в прошлом году предприятие изготовило 1,1 млн флаконов, за первое полугодие 2022-го – 600 тысяч), а также приступить к выпуску антибиотиков в рамках импортозамещения», – говорится в сообщении.

Сейчас на линии ведутся пусконаладочные работы, приступить к изготовлению планируется до конца текущего года.

Директор компании «Биоветсервис» Артем Хороших сообщил ТАСС, что речь идет о производстве амоксициллина. Его наладят в рамках программы импортозамещения. По словам Хороших, в последнее время у томских сельхозпроизводителей резко увеличилась потребность в нем. Функционирование любого животноводческого предприятия невозможно без использования антибиотика, он защищает всех сельскохозяйственных животных от широкого спектра болезней. Кроме того, препарат используют для подкожного введения домашним животным. Компания в первую очередь планирует обеспечить потребность региона в амоксициллине, в дальнейшем – выйти на рынок Сибирского федерального округа, РФ и стран СНГ.

gxpnews