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«Фармасинтез» намерен запустить фармпроизводство в Таджикистане

Глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и руководитель международных проектов российской компании «Фармасинтез» Григорий Демидов обсудили реализацию проекта по налаживанию в регионе производства лекарств, сообщает пресс-служба главы области.

«Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в фармацевтической сфере и реализации нового проекта по строительству завода по производству фармацевтической продукции», – гласит сообщение.

По словам Демидова, «Фармасинтез» готов сотрудничать с коллегами из Согдийской области. Компания планирует поставлять в Таджикистан фармацевтическую продукцию по низким ценам.

gxpnews

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25 октября, 2022 | Просмотров: 82