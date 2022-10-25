Novartis: Sandoz продолжит поставлять лекарства на все свои европейские рынки Astellas вложит 50 млн долларов в производителя генных терапий Taysha » «Фармасинтез» намерен запустить фармпроизводство в Таджикистане Глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и руководитель международных проектов российской компании «Фармасинтез» Григорий Демидов обсудили реализацию проекта по налаживанию в регионе производства лекарств, сообщает пресс-служба главы области. «Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в фармацевтической сфере и реализации нового проекта по строительству завода по производству фармацевтической продукции», – гласит сообщение. По словам Демидова, «Фармасинтез» готов сотрудничать с коллегами из Согдийской области. Компания планирует поставлять в Таджикистан фармацевтическую продукцию по низким ценам. gxpnews