Novartis: Sandoz продолжит поставлять лекарства на все свои европейские рынки

Novartis заявила, что ее подразделение по производству непатентованных лекарств Sandoz продолжит поставлять лекарства на все свои европейские рынки, поскольку рост затрат на энергию может быть компенсирован мерами по повышению эффективности, пишет Reuters.

«Мы уверены, что сможем поддерживать поставки наших дженериков на европейские рынки и рынки по всему миру, и мы считаем, что разработали адекватные планы на случай непредвиденных обстоятельств в отношении энергии, чтобы обеспечить адекватное снабжение наших заводов, и аналогичным образом способны компенсировать инфляцию за счет мер по повышению производительности», – заявил главный исполнительный директор компании Вас Нарасимхан после публикации результатов третьего квартала.

Европейская ассоциация производителей непатентованных лекарств в прошлом месяце предупредила, что производство некоторых лекарств, возможно, придется остановить, поскольку системы здравоохранения не повышают компенсационные цены даже при резком росте цен на энергию.

gxpnews