Astellas инвестирует $50 млн в разработчика генных терапий Taysha

Японская Astellas инвестирует $50 млн в американского разработчика генных терапий Taysha Gene Therapies, сообщает BioPharmaDive. Взамен Astellas получит 15% акций Taysha, а также опционы на лицензионные права, связанные с двумя препаратами компании, которые в настоящее время проходят клинические испытания. Astellas также получит место наблюдателя в Совете директоров Taysha.

Став миноритарным акционером, Astellas получит привилегированные права на ведение переговоров по приобретению Taysha другой компанией, отмечает издание.

Этот шаг расширяет присутствие Astellas в области генной терапии. В этот сегмент компания вкладывает значительные средства с 2019 года, когда она купила Audentes Therapeutics за $3 млрд. Недавно она построила завод по генной терапии в американской Северной Каролине.

Ранее Astellas столкнулась с неудачами: после приобретения Audentes исследователи сообщили о смерти трех мальчиков, получивших свинцовую генную терапию Audentes от Х-сцепленной миотубулярной миопатии, в результате чего испытания были приостановлены. Позже они возобновились, но снова были остановлены после смерти четвертого мальчика. У всех четверых погибших детей были признаки повреждения печени.

Taysha разрабатывает генную терапию против гигантской аксональной невропатии и синдрома Ретта. Два препарата, которые Astellas теперь имеет право лицензировать, это TSHA-102 для синдрома Ретта и TSHA-120. Оба лекарственных средства проходят клинические испытания.

gxpnews