Все ушли в онлайн

За первые три квартала 2022 года российская аптечная интернет-торговля увеличилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 150 млрд рублей. И причина не в ажиотажном спросе марта-апреля: рост продолжился и летом, показывают данные AggreGor.

Россия находится по итогам 2021 года на пятом месте в мире (3,4% в ВВП) по использованию интернета для покупок в целом по всем категориям, но большая доля приходится на одежду. Для сравнения – первое место занимает Китай, где доля интернет-торговли – 11,7% ВВП (по данным Statista.com, опубликованным DSM Group).

Если говорить об аптечной интернет-торговле, то и здесь Россия занимает пятое место в мире: в 2021 году ее доля составила почти 9% от общего фармрынка страны, по данным DSM Group. При этом надо отметить, что еще в 2019 году Россия имела долю не более 3%.

Суммарный объем онлайн-рынка не фармацевтической розницы по категориям ЛС, БАД, косметики, медизделий за первый-третий кварталы 2022 года составил 149,5 млрд рублей. На ОТС пришелся 1,1 млрд рублей, на БАД – 12 млрд рублей, на косметику – 99 млрд рублей (при этом традиционно 12%, то есть почти 12 млрд рублей, занимает аптечная косметика), на долю медизделий – 37,4 млрд рублей.

Прирост по всем категориям за первые три квартала 2022 года более чем двукратный к аналогичному периоду 2021-го, по данным AggreGor, причем даже после ажиотажного всплеска спроса в марте рынок продолжил свой рост и в мае-июне. При этом рост продаж БАД составил более чем два раза к первому-третьему кварталам 2021 года, косметика показала почти двукратный рост к прошлому году, а максимальные продажи пришлись на май-июнь. Продажи ОТС выросли более чем на 200%, а МИ – почти на 300%.

Суммарный объем продаж ОТС за первый-третий кварталы 2022 года составил 1,1 млрд рублей (для сравнения: за весь 2021 год ОТС продано на 300 млн рублей). Кратный рост рынка интернет-продаж ОТС произойдет в случае, если маркетплейс Wildberries начнет полноценную торговлю безрецептурными препаратами, считают эксперты «Сириуса».

Суммарный объем продаж БАД в первые три квартала 2022 года составил более 12 млрд рублей (за весь прошлый год было продано на 6,5 млрд рублей). Лидером по-прежнему остается Wildberries (66%). После падения в июне-июле 2022 года в августе вновь начался рост продаж у «Озона» (29%). Совокупная доля других маркетплейсов по итогам первых трех кварталов выросла с 2 до 5%.

Суммарный объем косметики за первые три квартала 2022 года составил более 99 млрд рублей (двукратный рост к аналогичному периоду прошлого года). «Алиэкспресс» и «Озон» в мае-июне показали некоторое падение и в косметике, и в БАД.

Суммарный объем продаж МИ с января по сентябрь 2022 года составил 37 млрд рублей (почти трехкратный рост к аналогичному периоду 2021 года). Именно такой рост продаж показывает Wildberries, а вот продажи медизделий на «Озоне» упали в четыре раза, хотя до последнего времени именно «Озон» был лидером в этой категории с долей 60%.

Методология: данные собраны и проанализированы аналитиками ГК «Сириус» на основании информации платформы AggreGor, которая собирает данные путем суммирования продаж всех брендов ОТС, БАД, косметики, медицинских изделий (МИ), функционального и лечебного питания, парафармы, продающихся на маркетплейсах из топ-6 (Wildberries, «Озон», «Алиэкспресс», «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет», KazanExpress).

gxpnews