Разработанная в Аргентине вакцина от COVID-19 успешно прошла первую фазу испытаний

Вакцина от коронавирусной инфекции ARVAC Cecilia Grierson, которую разработали в Аргентине, успешно прошла первую фазу испытаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Национального совета по научным и техническим исследованиям (CONICET) южноамериканской республики.

«Это впервые, когда вакцина от инфекционных болезней, полностью разработанная в Аргентине, завершает первую фазу клинических испытаний», – гласит сообщение.

Как показали испытания с участием 80 человек, ранее привитых от коронавируса, препарат «безопасен и обладает высокой иммуногенностью».

Рекомбинантная вакцина была разработана для использования в качестве бустера.

«Было подтверждено, что наша вакцина приводит к увеличению в 30 раз количества антител против трех штаммов вируса – омикрона, гаммы и ухань», – заявила руководитель исследовательской группы Хулиана Кассатаро.

Препарат создали с возможностью адаптации под новые штаммы, отметила она.

Ученые рассчитывают завершить вторую и третью фазы испытаний в первом квартале 2023 года и до конца следующего года получить одобрение от местного регулятора.

gxpnews