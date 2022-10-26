Экспериментальный препарат AstraZeneca отвечает основным целям исследования рака молочной железы

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что ее экспериментальный препарат Capivasertib в сочетании с препаратом против рака Faslodex смог помочь пациентам с запущенной формой рака молочной железы жить дольше независимо от статуса биомаркера. Об этом сообщает Reuters.

«Результаты показали, что комбинация соответствует основным целям исследования на поздней стадии, улучшая выживаемость без прогрессирования в общей группе пациентов с распространенным HR-положительным раком молочной железы и в подгруппе, чьи опухоли имели изменения в некоторых генах», – пишет издание.

Компания AstraZeneca ранее сообщила, что ее препарат от астмы Fasenra не достиг одной из двух основных целей последнего клинического исследования (КИ), оценивающего преимущества лечения хронического аллергического состояния, вызывающего затруднения при глотании.

gxpnews