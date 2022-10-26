Способы получения и применения препарата «Радамин Виро» запатентовала ГК «Промомед»

В рамках совместной работы с Центром содействия опережающим технологиям группа компаний (ГК) «Промомед» получила сразу три патента на собственные уникальные разработки в ускоренном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ГК.

«„Радамин Виро” производства „Промомед” является уникальным в своем роде препаратом за счет механизма своего действия. Действующее вещество лекарственного средства – РНК двуспиральной натриевая соль – стимулирует выработку всех основных типов интерферонов, запуская адекватный врожденный и адаптивный иммунный ответ, что обеспечивает быстроту наступления терапевтического эффекта и защиту организма от различных вирусных и бактериальных инфекций. Расширив зону исследовательского интереса за пределы химического синтеза и обратившись к биотехнологиям, специалисты группы „Промомед” смогли не только создать свой первый биотехнологический препарат, но и разработать уникальную технологию производства и очистки продукта», – говорится в сообщении.

Для патентования своих изобретений компания воспользовалась программой Центра содействия опережающим технологиям, запущенной на базе Роспатента. В рамках совместной работы с ведомством группа компаний «Промомед» получила не только содействие в вопросах комплексного патентования разработок, но и возможность получения охранных документов на свои разработки в режиме фаст-трека.

«Результатом такой коллаборации стали сразу три российских патента в фармацевтике. Они предоставляют правовую охрану противовирусному препарату на основе РНК для профилактики и лечения коронавирусной инфекции и способам получения его компонентов. Препарат полностью отечественный. Его инновационность состоит в быстром иммунном ответе, который наступает уже через два-шесть часов после применения препарата и обеспечивает естественную защитную реакцию организма», – рассказал глава Роспатента Юрий Зубов.

Реализуемая Центром содействия программа поддержки полностью основана на нормах действующего законодательства и не нарушает охраняемые права иных патентообладателей, в том числе иностранных, отметили в пресс-службе.

gxpnews