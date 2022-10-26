Минздрав опроверг планы по изменению требований к онлайн-агрегаторам при продаже лекарств

Минздрав России не планирует вводить ограничения по продаже препаратов дистанционным способом. Ранее СМИ писали, что ведомство намерено изменить систему прослеживаемости маркированных препаратов и что инициатива появилась на фоне подготовки к эксперименту по онлайн-продаже рецептурных препаратов.

«Каких-либо ограничений по продаже безрецептурных и рецептурных лекарств Минздравом России не вводится и не планируется вводить», – заявили в ведомстве. В министерстве также отметили, что федеральным законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в том числе отпуск, реализацию и передачу препаратов, обеспечивать внесение информации о таких препаратах в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Газета «Известия» 26 октября 2022 года сообщила, что в Минздраве якобы выступили с предложением обязать онлайн-агрегаторы маркировать лекарства. Предполагалось, что сотрудники сервисов будут сканировать штрихкоды лекарств и марки на них при передаче заказа покупателю, чтобы выбить чек, после чего препарат будет выведен из системы мониторинга. Предложение якобы появилось на фоне подготовки к эксперименту по онлайн-продаже рецептурных лекарств, который стартует в марте 2023 года.

Представители Ассоциации компаний интернет-торговли, как писали «Известия», направили в Минэкономразвития письмо, в котором отметили, что внедрение инициативы Минздрава в практику может привести к подорожанию доставки лекарств, так как компаниям придется докупать оборудование и арендовать дополнительные площади под склады.

В Минпромторге уверены, что требование к онлайн-агрегаторам маркировать лекарства могло бы защитить потребителей от приобретения нелегальных лекарств.