Hamilton Medical AG обжаловала вердикт ФАС о координации дистрибьюторов ИВЛ на госзакупках

Швейцарский производитель систем ИВЛ для интенсивной терапии Hamilton Medical AG обжаловал в Арбитражном суде Москвы решение Комиссии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в мае 2022 года признавшей компанию виновной в нарушении конкуренции. Регулятор посчитал, что производитель координировал своих российских дистрибьюторов в ходе торгов на госзакупках. Hamilton Medical AG в ходе расследования все обвинения в свой адрес отрицала.

Компания требует признать незаконным и отменить решение и предписания ФАС, признавшей компанию виновной в нарушении конкуренции путем координации дистрибьюторов. Арбитражный суд начнет рассматривать дело в ноябре 2022 года.

ФАС России возбудила дело об ограничении конкуренции в августе 2021 года по итогам выездных проверок официальных дистрибьюторов аппаратов ИВЛ производства Hamilton Medical AG. Производитель направлял своим дистрибьюторам «указания по участию в государственных и муниципальных закупках», что привело к разделу рынка по территориальному принципу и, как следствие, – устранению конкуренции и поддержанию завышенных цен на торгах, заявляли тогда в службе.

Регулятор запросил информацию в ходе расследования дела о координации действий официальных дистрибьюторов швейцарских ИВЛ при участии в госзакупках. Сведения понадобились ФАС для полного и всестороннего рассмотрения дела. Однако Hamilton Medical AG не предоставила запрошенную информацию, а также не направила в антимонопольную службу мотивированные пояснения о причинах неисполнения требования, заявили в ФАС России. В результате в январе 2022 года служба начала административное производство за непредоставление информации, компании грозил штраф от 50 до 500 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения дела были привлечены дистрибьюторы – ГК «Дельрус», ООО «Актив-Медика» и Project Trade.

В ходе проведения внеплановых выездных проверок в «Актив-Медика» и Project Trade регулятор обнаружил переписку, свидетельствующую о распределении Hamilton Medical AG закупок между официальными дистрибьюторами и их субдистрибьюторами. Так, была обнаружена таблица в формате Excel с датами запроса на оборудование со стороны дистрибьютора, страной поставки, субъектом федерации, городом, наименованием медучреждения, а также коммерческой организации, ответственной за проект, с указанием вида аппарата, даты размещения заказа, ожидаемого месяца поставки и данных о подтверждении или отказе со стороны Hamilton Medical AG в соответствующей поставке.

«Переписка подтверждает исключение дублирующих заказов путем направления отказов иным дистрибьюторам и, как следствие, их партнерам», – отмечается в решении ФАС.

Кроме того, в ходе анализа торгов обнаружилось, что подавляющее большинство из них прошли только с участием одного дистрибьютора, а снижение НМЦК на них составляло менее 1%.

В Hamilton Medical AG все обвинения в координации дистрибьюторов отрицали, отмечая, что дублирование производства под одну и ту же закупку могло привести «к скоплению товара на складах дистрибьюторов», а отсутствие снижения либо незначительное снижение НМЦК при закупочных процедурах на поставку аппаратов ИВЛ, как и практика заключения договора с единственными участниками, является «обычным для данного вида закупок явлением».

Свои возражения на претензии ФАС представила и ГК «Дельрус». Представители компании в ходе рассмотрения дела отмечали, что юрлица ЗАО «Дельрус» и ООО «Дельрус» с 2019 года прекратили договор о дистрибуции, хотя одно из юрлиц продолжало значиться на сайте швейцарского производителя, а поставки осуществляли субдистрибьюторы – партнеры ГК «Дельрус».

В мае 2022 года Комиссия ФАС признала Hamilton Medical AG нарушившим ч. 5 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» путем координации экономической деятельности своих официальных дистрибьюторов и распределения между ними закупочных процедур «по определенным критериям». ФАС выдала предписание о прекращении координации дистрибьюторов на торгах.

Hamilton Medical AG – швейцарский производитель систем ИВЛ для интенсивной терапии разных категорий пациентов. Компания основана в 1983 году и управляется семьей Гамильтонов. Выручка компании до начала пандемии оценивалась от $10 млн до $25 млн.

Рынок ИВЛ в 2020 году превысил 50 млрд рублей, крупнейшим поставщиком ИВЛ стало АО «КРЭТ» (входит в ГК «Ростех»), которое получило статус единого поставщика и за март и апрель 2020 года заключило контракты на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 14,46 млрд рублей.