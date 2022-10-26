Почти половина аукционов на закупку препаратов от болезни Паркинсона остаются без поставщика

По данным Headway Company, с марта по сентябрь отменены или не нашли поставщика 50% из 899 объявленных аукционов на закупку препаратов с действующим веществом леводопа. Пик несостоявшихся тендеров пришелся на май, когда без поставщика остались 61,6% проведенных закупок из 107. В июне – сентябре эта доля несколько снижалась от месяца к месяцу и в сентябре достигла 43,3% из 113.

По словам представителя благотворительного фонда, «сейчас в аптеках лекарств минимум, по льготе препараты предоставляют с постоянными перебоями». Лекарства приходится «добывать с рук» через Белоруссию и Турцию.

Согласно данным, опубликованным на сайте сервиса AptekaMos.Ru, достаточно в московских аптеках лишь препарата Сталево (леводопа+энтакапон+карбидопа) от финской Orion в двух дозировках из четырех и Тидомет Форте (леводопа+карбидопа) от индийской Torrent Pharmaceuticals. Тидомет Форте – единственный препарат с комбинацией этих веществ, доступный в аптеках, Накома от Sandoz и Синдопы от Sun Pharmaceuticals там нет вовсе. На сайте говорится, что поставки Накома ожидаются в конце октября, дата поступления в аптеки Синдопы неизвестна. Что касается леводопа+бенсеразид, то в считаных аптеках еще остались препараты от Roche и Teva. В пяти аптеках можно найти Бензиэль от «Канонфармы» в одной дозировке (в другой он отсутствует) и в шести – препарат от «Изварино Фарма».

В марте появились первые сообщения о пропаже из аптек препаратов от болезни Паркинсона: жители Новосибирска пожаловались на отсутствие в городских аптеках препаратов Мадопар от Roche и Сталево от Orion.

В апреле стало известно о возникшем дефиците в России и других препаратов леводопы. В компаниях тогда объясняли нежелание выпускать препараты нерентабельностью производства.

Препараты, кроме Сталево, входят в ЖНВЛП, цена на них регулируется. Из-за низкой предельной цены два производителя – Teva и Roche – прекратили ввоз своих препаратов на основе леводопа+бенсеразид в 2020-2021 годах. На цену жаловался и российский производитель леводопа+бенсеразид «Изварино Фарма», а в «Канонфарме» ссылались на трудности с закупкой фармсубстанции.

В Минздраве тогда сообщили о намерении перерегистрировать цены на препараты «Канонфарма», «Изварино Фарма» и Sun Pharmaceuticals. Другие компании, как заверили тогда в ведомстве, не подавали заявок на перерегистрацию цен.

В мае ФАС России согласовала повышение предельных цен из-за риска дефектуры только двум производителям препаратов с леводопа+бенсеразид – «Изварино Фарма» и «Канонфарма». Повышение составило от 42% до 83,6% к предыдущей цене. Компаниям же, производящим леводопа+карбидопа (Sandoz, Torrent, Sun Pharmaceuticals), в перерегистрации на этих же основаниях было отказано из-за снижения в апреле-мае курсов валют к рублю по сравнению с мартом.

В Sandoz Vademecum сообщили, что отгрузки Накома продолжаются, до конца 2022 года ожидаются как импортные поставки, так и поставки с локального производства завода «Новартис Нева» в Санкт-Петербурге. В Roche ответили, что пока не видят предпосылок к пересмотру принятого в 2020 году решения о выводе Мадопара с рынка, но продолжат наблюдать за ситуацией. В «Изварино Фарма», «Канонфарма», Sun Pharmaceuticals, Orion на запросы Vademecum о ситуации с ценами и госзакупками препаратов не ответили.

Фото: oka.fm

vademec