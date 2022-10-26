AbbVie купила компанию DJS Antibodies за 255 млн долларов

AbbVie купила DJS Antibodies, которая занимается разработкой препаратов против легочного фиброза, а также имеет в распоряжении платформу для поиска антител. Компания планирует сохранить всех нынешних сотрудников DJS и предприятие в Оксфорде.

AbbVie купила DJS Antibodies, сообщает PMLive. Это частная британская биотехнологическая компания, которая занимается поиском и разработкой препаратов на основе антител, нацеленных на трудно поддающиеся лечению болезнетворные белки, включая рецепторы, связанные с G-белком (GPCR).

Это приобретение предоставит AbbVie доступ к ведущей программе DJS, DJS-002, потенциально первому в своем классе антителу — антагонисту рецептора-1 к лизофосфатидной кислоте, которое в настоящее время проходит доклинические исследования для лечения идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) и других фиброзных заболеваний.

ИЛФ представляет собой агрессивное заболевание с высоким уровнем смертности, вызванное фиброзным рубцеванием легких. AbbVie сообщает, что потребности пациентов с этой болезнью остаются неудовлетворенными.

По условиям соглашения, AbbVie выплатит около 255 млн долл. акционерам DJS, которые сохранят право на дополнительные выплаты после достижения определенных этапов, связанных с программой DJS-002. Компания также сообщила о своих планах сохранить всех нынешних сотрудников DJS и предприятие в Оксфорде.

В дополнение к DJS-002 AbbVie получит доступ к биотехнологической платформе HEPTAD, которая предлагает новый подход к обнаружению антител со специфическими возможностями, нацеленными на трансмембранные белковые мишени.

Николай Соколов

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