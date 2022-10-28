Производство лекарств в России за девять месяцев 2022 года выросло на 22%

Объем производства лекарственных препаратов в России с января по сентябрь 2022 года увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 466 млрд руб., сообщает Росстат.

«Лекарственных препаратов в сентябре изготовлено на 50,9 млрд руб., что на 13,7% больше, чем в сентябре 2021 года, и на 7,1% больше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года рост производства лекарственных препаратов по сравнению с январем – сентябрем 2021 года составил 22%, изготовлено продукции на 466 млрд руб.», — говорится в документе.

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в сентябре 2022 года вырос на 11,9% в годовом выражении и на 4,1% по сравнению с августом текущего года. За девять месяцев 2022 года производство такой продукции увеличилось на 21,5% по сравнению с январем — сентябрем 2021 года.

Производство фармсубстанций увеличилось на 36,2% по сравнению с сентябрем 2021 года, а по сравнению с августом текущего года снизилось на 11,1%. За девять месяцев 2022 года производство фармсубстанций выросло на 32,4%.

Сывороток и вакцин в сентябре 2022 года изготовлено 1,4 млрд доз. Выпуск в ампулах составил 268 тыс. штук, что на 69,7% меньше, чем в сентябре 2021 года, и на 65,2% меньше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 24,3%, а в ампулах — сократилось на 1,7%.

По данным Росстата, производство провитаминов, витаминов и их производных в сентябре 2022 года составило 27,9 т, что на 21,4% меньше, чем в сентябре 2021 года, и на 43,8% меньше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года их выпущено 390 т, что на 8,8% меньше, чем в январе — сентябре 2021 года. Выпуск антибиотиков в сентябре 2022 года сократился на 3,1% по сравнению с сентябрем 2021 года и на 36,3% по сравнению с августом 2022 года, составив 55,7 т. За девять месяцев 2022 года произведено 715 т антибиотиков, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Кроме того, перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, в сентябре 2022 года изготовлено 41,5 млн упаковок, что на 71,7% больше, чем в сентябре 2021 года, и на 10,4% больше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года произведено 265 млн упаковок, что на 35,6% меньше, чем за январь — сентябрь 2021 года. Клейких перевязочных материалов произведено 17,9 млн упаковок, что на 24,9% меньше, чем в сентябре 2021 года, и на 7,9% меньше, чем в августе 2022 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в сентябре 2022 года выпущено на 3,9 млрд рублей, что на 0,2% меньше, чем в сентябре 2021 года, но на 4,6% больше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года произведено продукции на 26,4 млрд рублей, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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