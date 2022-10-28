Новосибирскую сеть клиник «Здравица» возглавил Владимир Сураев

Владимир Сураев окончил Сибирский ГМУ (лечебное дело, хирургия), Томский государственный университет (по направлению «финансы и кредит»), МГИМО (ГЧП-проекты), курсы BRP Advice (финансовое моделирование). С 2002 года по 2009 год работал в компании «Дельрус-Томск», после чего до 2012-го занимал должность начальника отдела материально-технического обеспечения в «Медицине АльфаСтрахования». С сентября 2012-го по ноябрь 2021 года Владимир Сураев работал заместителем генерального директора по проектной деятельности и операционному менеджменту «Национальной медицинской сети», а после руководил амбулаторной сетью «Мать и дитя» в Сибирском федеральном округе до февраля 2022 года.

Сеть центров семейной медицины «Здравица» объединяет восемь клиник в Новосибирске. Шестой по счету филиал был открыт в ноябре 2020 года. Площадь этой клиники составляет 230 кв. м, там функционирует семь врачебных кабинетов. Инвестиции в открытие составили 15,7 млн рублей.

В июле 2021 года «Здравица» открыла седьмой медцентр на улице Титова. Площадь клиники составила 532 кв. м, там работают 14 кабинетов. На открытие медорганизации было направлено 65,3 млн рублей. В июне 2022 года «Здравица» запустила восьмой филиал в Новосибирске. Инвестиции в объект площадью 400 кв. м составили 51,68 млн рублей, клиника рассчитана на амбулаторный прием детей и взрослых.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО ЦСМ «Здравица» было зарегистрировано в Новосибирске в 2014 году. Юрлицом в равных долях (по 50% каждый) владеют Вадим Сухарев и Наталья Сухарева. Выручка компании в 2021 году составила 638,6 млн рублей, чистая прибыль – 38,5 млн рублей. В рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России» по итогам 2020 года сеть «Здравица» с выручкой 512,8 млн рублей заняла 97-е место.

В тематическом рейтинге качества дистанционного сервиса ведущих частных клиник России, составленного лабораторией клиентского опыта Aventica на основе первых ста медцентров из «ТОП200 частных многопрофильных клиник России» Vademecum, сеть «Здравица» заняла второе место с результатом 88,5 балла.

Фото: Личный архив Владимира Сураева

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