Коммерческие аптеки Москвы за 2022 год продали льготные лекарства на 7 млн рублей

В 2022 году льготным категориям граждан отпущено 6,2 тысячи препаратов по электронным рецептам на общую сумму более 6,7 млн рублей. В пилотном проекте, запущенном в Москве в середине января 2022 года, участвуют 364 коммерческие аптеки, принадлежащие, например, таким аптечным сетям, как «Еаптека», «36,6», «Здоров.ру», «Эркафарм» и «Ригла».

О том, что в Москве планируется запустить эксперимент, в ходе которого в коммерческих аптеках будут выдавать льготные лекарства, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила в начале сентября 2021 года. В ноябре прошлого года мэр столицы Сергей Собянин одобрил проведение пилотного проекта.

Согласно программе пилотного проекта, москвичи при предъявлении электронного рецепта в коммерческих аптеках могут выбрать препарат конкретного производителя, доплатив лишь разницу в цене.

Изначально реализация пилотного проекта по отпуску льготных лекарств по электронным рецептам коммерческими аптеками должна была продлиться до 31 декабря 2022 года, однако Сергей Собянин своим постановлением от 27 октября продлил срок на год – до 31 декабря 2023 года.

В конце июня 2022 года Анастасия Ракова рассказала, что столичные коммерческие аптеки обслужили более 3 тысяч людей по льготным электронным рецептам.

В Минздраве России в октябре предложили предоставить льготным категориям граждан возможность самостоятельно выбирать аптеку для покупки лекарств с помощью электронного сертификата. Сейчас по выписанному рецепту граждане могут получать препараты, медицинские изделия и специализированное лечебное питание для детей-инвалидов только в определенной аптечной организации, ограничиваясь ассортиментом из наличия, прокомментировали инициативу в ведомстве.