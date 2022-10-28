RNC Pharma сообщила о сокращении натурального объема производства препаратов

Натуральный объем производства лекарственных препаратов в III квартале сократился на 1,1% в упаковках, сообщили в RNC Pharma. В то же время рублевая динамика не превышала уровень инфляции.

Общий объем выпуска готовых лекарственных препаратов в России с января по сентябрь 2022 года исчислялся суммой 528,1 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2021 года при проведении расчетов в российской валюте была зафиксирована на уровне 22%, сообщили в RNC Pharma.

Натуральный объем произведенной продукции в рамках отчетного периода достиг 3,09 млрд упак., а показатель долгосрочной динамики был отмечен на уровне 3,6%. При проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД) показатель прироста не превышал динамику в упаковках. Здесь аналитики фиксируют 2,6%. Всего за первые девять месяцев текущего года фармпроизводители, локализованные в России, отгрузили на рынок 59 млрд МЕД.

Итоги работы участников рынка по итогам сентября рекордами не отметились. Денежный объем производства относительно сентября 2021 года продемонстрировал прирост на уровне 13,7%. Всего было произведено лекарственных препаратов на сумму 54,6 млрд руб. Натуральная динамика уходит в минус в упаковках (-2%), но при этом демонстрирует хоть и небольшой, но положительный показатель прироста в минимальных единицах. Здесь аналитики фиксируют +0,5%, всего было выпущено 328,9 млн упак. или 6,35 млрд МЕД. Общие итоги работы отрасли по итогам III квартала тоже оказались скромными, долгосрочная динамика денежного объема выпущенной продукции была ниже уровня инфляции, на уровне 9,8%. Натуральные объемы сократились на 1,1% в упаковках.

За минувший год заметно изменилась структура производимых на территории России лекарственных препаратов. Последние месяцы отрасль активно наращивала выпуск ОТС-препаратов, при этом доля данной группы существенно выросла, в анализируемом периоде она составила 54,4% (в упаковках) против 50,6% в январе—сентябре 2021 года. Если проводить расчеты в минимальных единицах, лидируют с точки зрения объемов выпуска производители Rx-препаратов (55,2% в январе—сентябре 2022 года), но и здесь их доля сокращается, годом ранее она достигала 56%.

Общее количество торговых марок ОТС-препаратов, произведенных в январе—сентябре 2022 года, достигло 939 штук. Это на 65 позиций больше, чем годом ранее. Абсолютный максимум с точки зрения натуральной динамики отгрузок (в упаковках) продемонстрировал висмута трикалия дицитрат (рост в 43,4 раза), в анализируемом периоде препарат выпускался двумя компаниями, но максимальный вклад в динамику обеспечила компания «Озон» из Самарской области.

Второй результат демонстрирует препарат «Винилин»: объем производства препарата увеличился в 21,4 раза. Продукт выпускается сразу на пяти предприятиях, но максимальные объемы и основной вклад в динамику обеспечил «Усолье-Сибирский химфармзавод». Замыкает тройку препарат «Мирамед» от бийской компании «Эвалар» (рост в 20,7 раза), продукт был одним из первых дженериков антисептика «Мирамистин» («Инфамед») и сейчас занимает уверенное третье место в рамках соответствующей конкурентной группы, в том числе отнимая долю у оригинального препарата.

Ассортимент Rx-препаратов за год вырос на 86 торговых марок и по итогам января—сентября 2022 года насчитывал 1 739 позиций. Максимальную динамику в упаковках продемонстрировал «Левинокс» («Гротекс»), отгрузки препарата выросли за год в 42,7 раза (в упаковках), в основном это связано с эффектом низкой базы — производство препарата стартовало только в сентябре прошлого года. Второй с точки зрения динамики результат показал подзабытый с «ковидных» времен «Этанол медицинский» от «ГК Росбио» (рост в 40 раз). Впрочем, это не какая-то глобальная тенденция, у препарата на рынке порядка 15 прямых аналогов, и общие объемы производства препаратов этилового спирта сократились за год на 11% (в упаковках). Замыкает тройку лидеров «Кемерувир» от иркутского «Фармасинтеза», препарат показал рост в 35 раз, но это связано с низкими объемами выпуска в 2021 году.

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Артем Косенок

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